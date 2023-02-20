Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 0,3% за год

В 2022 году оборот розничной торговли в Челябинской области составил 766,4 млрд руб. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Снижение оборота розничной торговли зафиксировано в большинстве субъектов Уральского федерального округа. Ощутимее всего за год показатель сократился в Свердловской области — на 11,2%, следом идут Тюменская (-5,1%) и Курганская области (-3,6%).

В КСП отмечают, что Челябинская область заняла второе место среди регионов Урала по динамике оборота общественного питания. За год показатель увеличился на 31,3%% к аналогичному периоду 2021-го. Чуть больший прирост отмечен в Свердловской области (+33,6%).