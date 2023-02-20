ММК продолжает техническое перевооружение коксохимического производства

В текущем году в рамках масштабного проекта комплексной реконструкции в строй войдут два первых блока новой коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината. Вступают в завершающую фазу реконструкция цеха улавливания и переработки химических продуктов (ЦУПХП), а также строительство новой биохимической установки.



На коксовой батарее полностью выполнена огнеупорная кладка блоков №3 и 4, начался монтаж оборудования. Первым планируется ввести в эксплуатацию третий блок, где сейчас ведётся активная работа по подготовке к сушке и разогреву – смонтированы постоянный и временный газопроводы от второго блока улавливания ЦУПХП, оборудование для сушки и разогрева. В марте начнётся разогрев огнеупорной кладки: в течение нескольких месяцев будет происходить постепенное повышение температуры, обеспечивающее равномерный прогрев. После этого пройдёт загрузка печей для коксования с последующей выдачей кокса.

Параллельно идёт работа на третьем блоке установки сухого тушения кокса (УСТК): уже смонтирован корпус, продолжается сборка и монтаж металлоконструкций, началась кладка огнеупорного материала. В УСТК горячий кокс будет поступать в камеру тушения и охлаждаться путем многократной принудительной циркуляции инертного газа сквозь слой кокса. Данная технология более экологична и позволяет использовать вторичные ресурсы. Так, тепло кокса на УСТК будет преобразовываться в перегретый пар энергетических параметров с температурой 450 градусов и давлением 4 МПа для выработки электрической энергии в объеме 40 МВт (два турбогенератора по 20 МВт). Это позволит обеспечить собственные потребности комплекса коксовой батареи в электроэнергии.

Ведутся работы и на других объектах комплекса коксовой батареи №12 – блоках углеподготовки и коксосортировке. Строительство комплекса вступило в активную фазу, идут регулярные поставки контрактного оборудования, а в строительных работах ежесуточно принимают участие около полутора тысяч человек.

Продолжается строительство новой биохимической установки (БХУ), предназначенной для очистки сточной воды коксохимического производства с учётом коксовой батареи №12 и уже существующих батарей. Производительность установки – 300 м3 сточной воды в час. Реализация проекта приведёт к улучшению условий труда, снизит негативное влияние на экологию города и обеспечит нормативные показатели качества воздуха. На объекте завершены все бетонные работы, возведены конструкции, завершаются отделочные работы и дополнительная обвязка трубопроводов. С конца прошлого года на новой БХУ совместно с китайскими специалистами происходит выращивание бактерий с постепенным заполнением бассейна, общий объем которого составляет 60 тыс. кубометров. В настоящее время основное внимание направлено на наладку режимов и пуско-наладку БХУ.

Активно ведётся работа и по реконструкции ЦУПХП. Особое внимание обращено на первый блок улавливания, где практически полностью реконструируется бензольное отделение, дополнительно строятся первичные холодильники, появится новый склад бензола, отстойники смолы.

Главная цель модернизации коксохимического производства ПАО «ММК» – кардинальное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнение экологических задач в рамках Федерального проекта «Чистый воздух». Только пуск коксовой батареи №12 производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год с последующим выводом устаревших мощностей в коксохимическом производстве обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год, а выбросы СО2 уменьшатся на 2,2 млн тонн в год.