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обновлено 08:08

Еще одну партию гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей Херсонской области собрали в Удмуртии

Дополнительную партию гуманитарной помощи собрали активисты и родственники военнослужащих, выполняющих боевой долг в зоне спецоперации. В этот рад груз предназначен также жителям Херсонской области, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В общей сложности получилось порядка двух фур.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В состав груза вошли материалы для строительства и обустройства сооружений, утеплитель, инструменты, а также печи-буржуйки. Для населения подготовили продуктовые наборы, детские вещи и сладости.

«Мы надеемся, что все дойдет до ребят ко Дню защитника Отечества, собрали небольшие подарки к празднику. Работа на складе кипит с утра и до позднего вечера: сортируем, упаковываем, грузим. Люди хотят помогать военнослужащим, находящимся в зоне СВО, и это очень радует»,— рассказала участница инициативной группы.

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