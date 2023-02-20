Бизнесмена за хищение 152 млн рублей при строительстве ПЛП осудили на шесть лет

Железнодорожный районный суд вынес приговор экс-главе фирмы-подрядчика «Сибрегионстрой» Юрию Белорыбецу из Новосибирска, который был признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что фигурант дела в период 2008-2012 годы при строительстве инфраструктуры новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП), которое велось за счет областного бюджета, существенно завышал объемы проделанных работ и использовал материалы более низкого качества, чем было предусмотрено проектом. Переплата по этим контрактам, по данным следствия, составила 152,8 млн руб.

Юрий Белорыбец скрылся от следствия в 2016 году. Октябрьский райсуд Новосибирска вынес постановление о его заочном аресте, предпринимателя объявили в розыск по линии Интерпола. В декабре 2017 года Юрий Белорыбец был задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне после прилета из Турции. Генпрокуратура РФ инициировала его экстрадицию. В октябре 2018 года предпринимателя доставили сначала в Москву, а затем в Новосибирск. Ему вменили в вину мошенничество, с которым он не согласился. Следователям он заявил, что их обвинения голословны, а бизнес он вел честно и прозрачно. Первоначально в деле указывалось, что у предпринимателя могли быть сообщники, но эта информация не получила подтверждения. В уголовном деле только один фигурант — Юрий Белорыбец.

Четыре года назад он был выдан Германией по экстрадиционному запросу российских властей. Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 0,5 млн руб. с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного в счет возмещения ущерба 152,8 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

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Лолита Белова