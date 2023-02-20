Крупнейший в крае мясокомбинат в пять раз сократил годовой убыток

В 2022 году ООО «Мясокомбинат Кунгурский» значительно сократило убыток. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», общество, управляющее одним из крупнейших региональных мясоперерабатывающих предприятий, по итогам года получило 82,24 млн руб. чистого убытка. Этот в 5,4 раза меньше убытка «Мясокомбинат «Кунгурский» за 2021 год — 450,43 млн руб. Годовая выручка общества составила 5,09 млрд руб., увеличившись на 16,7% (с 4,38 млрд руб. в 2021 году).

Мясокомбинат «Кунгурский» был основан в 1928 году. Предприятие производит такую продукцию, как колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее. В территориях Пермского края работают фирменные магазины мясоперерабатывающего комбината. В 2016 году мясокомбинат вошел в один из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртский «КОМОС групп».