В России прекратили работу 18 из 53 швейцарских фирм

18 швейцарских компаний и организаций из 53-х полностью ушли из России после ввода войск на Украину. Еще 14 приостановили деятельность, но не исключают возможность возвращения. Исследование провел профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд, его результаты приводит Tages-Anzeiger.

Среди тех, кто полностью ушел из РФ,— производитель оборудования для гидротехники Sulzer, промышленная группа ABB, производитель строительных материалов Holcim, страховая компания Zurich Insurance Group, нефтетрейдер Vitol, производитель шоколада Lindt & Sprungli, производитель компьютерной периферии Logitech. Из тех, кто не исключает возвращения, называются крупнейшие производители часов Swatch Group, Richemont и Rolex, сырьевая компания Glencore и Международная федерация футбола (FIFA).

Кто остался работать в РФ:

четыре компании полностью сохранили бизнес — производитель полимеров Ems-Chemie, производитель строительной техники Liebherr, деревообрабатывающее предприятие Swiss Krono, производитель и продавец потребительских товаров Zepter;

девять компаний значительно сократили бизнес, среди них — банки UBS, Credit Suisse, Julius Bar, логистическая компания Kuhne+Nagel, производитель стройматериалов Sika, промышленная группа Georg Fischer;

восемь компаний приостановили часть продаж или прекратили инвестиции в российский бизнес, среди них — фармацевтические компании Roche и Novartis, производитель продуктов Nestle, производитель шоколада Barry Callebaut.

Швейцарские компании, как и фирмы из других стран Запада, стали покидать российский рынок или сокращать деятельность после ввода войск РФ на Украину 24 февраля 2022 года. Швейцария ввела против РФ несколько пакетов санкций. Она намерена пересмотреть отношения с Москвой в рамках новой внешнеполитической стратегии.

Леонид Уварчев