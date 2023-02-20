Не стоит списывать Ближний Восток

За последний год фокус внимания мирового сообщества сместился со ставших привычными конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) к противостоянию между Москвой и Западом. Однако стоит ли забывать о регионе, который фактически примыкает к южным границам России и Евросоюза? Кризисы и конфликты здесь никуда не исчезли; кроме того, на фоне новой холодной войны значимость некоторых региональных игроков только возросла. Сможет ли БВСА претендовать на то, чтобы стать одним из центров глобальной политической системы, или превратится в ее периферию и как это должно повлиять на российскую внешнюю политику — в новом докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай», с которым ознакомился “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Последнее десятилетие — после «арабской весны» — Ближний Восток и Северная Африка оказались не только в фокусе внимания мировой общественности, но и во многом в центре российской внешней политики. Введя военные силы в Сирию, Москва стала одним из самых влиятельных игроков в регионе. Была выработана новая для российской дипломатии формула — поддерживать отношения с самыми разными политическими акторами: от официальных властей до внесистемной оппозиции. Сейчас на фоне боевых действий на Украине, которые вылились фактически в противостояние между Москвой и Западом, казалось бы, не до БВСА. Но думать так — в корне ошибочно. Это видно из доклада «Ближний Восток и будущее полицентричного мира», подготовленного экспертами Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Презентация доклада состоится в понедельник в преддверии XII Ближневосточной конференции клуба. И если название доклада еще может вызывать вопросы о его актуальности на фоне текущих мировых событий, то тематика конференции «Новый Ближний Восток и кризис безопасности в Европе: эффекты взаимного влияния» таких сомнений не оставляет.

Авторы доклада предупреждают об опасности переноса противостояния России и Запада на Ближний Восток, который может спровоцировать новые конфликты в регионе.

При этом сомнительно, что Москва и западные игроки будут сотрудничать в решении проблем безопасности региона, что имело место с переменным успехом в предыдущее десятилетие. На этом фоне эксперты обращают внимание на усиление тех или иных региональных игроков, которые претендуют на лидерство на глобальном уровне, за пределами БВСА. Среди новых лидеров региона называются Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Но при этом нельзя забывать и о тройке, чье влияние на региональную политику имело серьезное влияние в предыдущее десятилетие: Иран, Турция и Израиль. Они не сошли со сцены, а в некоторых случаях, напротив, усилили свои позиции.

Среди факторов, повлиявших на перераспределение ролей,— ситуация на нефтегазовом рынке, проблемы с обеспечением продовольствием и пересмотр глобальных транспортно-логистических связей. В частности, эксперты «Валдая» отмечают, что международная обстановка, сложившаяся в 2022 году, привела к существенным изменениям на глобальном рынке углеводородов. В итоге усилилась роль ОПЕК+, соответственно, возросло политическое влияние ключевых государств-нефтеэкспортеров в регулировании мирового рынка нефти и газа. Эти страны оказались способны противостоять политическому давлению США, кроме того, заметно увеличение роли ближневосточных государств в Европе в связи с переориентацией России на азиатских импортеров нефти и газа.

Авторы доклада напоминают о зависимости стран БВСА от импорта продовольствия, что вызвало серьезные проблемы на фоне боевых действий на Украине.

При этом если у части государств региона есть финансовые возможности купировать возникшую угрозу продовольственной безопасности, то проблемы бедных стран только усугубились, что чревато новыми очагами нестабильности. В то же время роль «успешных стран» в регионе только возрастет, как и Турции, взявшей на себя роль посредника в решении логистических проблем с доставкой продовольствия между Россией и Западом.

Еще один новый экономический фактор — пересмотр торгово-логистических связей. «Характерно, что в 1970-е годы 80% мирового объема грузоперевозок составляли трансатлантические, а сегодня на торговые связи Китая, Ближнего Востока и Африки уже приходится более половины мирового объема торговли»,— пишут эксперты. Они также напоминают, что санкции и контрсанкции на авиаперелеты со стороны Запада и России вызвали спрос на альтернативные маршруты и авиакомпании, это повысило значение Стамбула и Дубая как авиационных хабов мирового уровня, а также национальных авиакомпаний Турции и арабских монархий Персидского залива. Нельзя забывать и об усилении роли морских перевозок, что делает критически важным поддержание безопасности в акваториях Персидского залива, Аравийского и Красного морей, в Восточном Средиземноморье, а также о росте влияния контролирующих эти акватории государств, прежде всего Ирана, арабских монархий и Египта.

На этом фоне авторы доклада предлагают три сценария развития региона.

Первый предполагает превращение Ближнего Востока и Северной Африки в самостоятельный центр. «Если такой сценарий все же осуществится, России придется корректировать свою ближневосточную политику»,— считают эксперты. В частности, Москве нужно будет учитывать глобальные устремления ключевых ближневосточных игроков и складывание новых балансов интересов в Евразии.

Прямо противоположный вариант — превращение всего пространства «от океана до Залива» в периферию мировой политики. Но этот сценарий, по мнению авторов доклада, маловероятен с учетом числа стран, «способных играть серьезную глобальную роль, в совокупности с сохраняющейся значимостью Ближнего Востока для мировой энергетики и глобальной транспортно-логистической системы».

Третий сценарий — примыкание отдельных частей Ближнего Востока и Северной Африки к европейскому и евразийскому мирополитическим центрам с одновременным выстраиванием локального самостоятельного центра силы в регионе Персидского залива.

«В условиях описанной вариативности развития событий в Ближневосточном регионе и сохранения конфликтности в отношениях России с Западом российская политика на Ближнем Востоке должна стать более адаптивной и гибкой»,— рекомендуют в заключении авторы доклада.

Марианна Беленькая