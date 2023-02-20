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Коммерсантъ FM
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Прокуратуру просят разобраться с легализацией эвтаназии животных

Мэрия Ульяновска превысила полномочия, данные законом «Об ответственном обращении с животными», считает основатель «Правового экологического сопротивления» Наталия Лазарева. В ТЗ на муниципальную закупку на выполнение работ по ОСВВ (приложение к контракту с победителем торгов — областным фондом защиты животных «Флора и Лавра») помимо предусмотренных законом оснований умерщвления отловленных животных предусмотрены дополнительные основания — а именно «случаи ветеринарных и/или социальных показаний».

Госпожа Лазарева направила обращение в прокуратуру Ленинского района Ульяновска с просьбой признать действия мэрии незаконными. По ее мнению, это попытка легализации случаев эвтаназии. Она напомнила про «произошедшие в декабре прошлого года отлов и умерщвление в приюте "Флоры и Лавры" любимицы микрорайона (в Заволжском районе Ульяновска) мирной собаки Найды», совершенно здоровой и прошедшей ранее ОСВВ. «У меня есть все основания опасаться, что реализация фондом "Флора и Лавра" контракта с таким техзаданием может привести к новым случаям безосновательного умерщвления животных», отмечается в обращении в прокуратуру.

Руководитель управления по благоустройству мэрии Ульяновска Александр Ермаков не стал пояснять, что означают понятия «ветеринарные» и «социальные» показания и по чьей инициативе в перечень критериев умерщвления отловленных животных были внесены дополнения. Он лишь заявил, что «произошла техническая ошибка, и в ближайшее время она будет исправлена дополнительным соглашением», «никаких инициатив и злого умысла не было».

Сергей Титов, Ульяновск

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