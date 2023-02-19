Талибы создадут из иностранных военных баз в Афганистане особые экономические зоны

Администрация движения «Талибан» (ее представители захватили власть в Афганистане в августе 2021 года; движение признано в РФ террористическим и запрещено) сделает из бывших иностранных военных баз особые экономические зоны для бизнеса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление и. о. вице-премьера по экономическим вопросам.

«После тщательного обсуждения было решено, что Министерство промышленности и торговли должно постепенно взять под контроль оставшиеся военные базы иностранных сил с намерением преобразовать их в особые экономические зоны»,— говорится в заявлении муллы Абдул-Гани Барадара. Он добавил, что реализация пилотного плана по переоборудованию баз начнется в Кабуле и северной провинции Балх.

Переворот 2021 года привел к сокращению фондов развития, замораживанию активов Центрального банка, находящихся в иностранной собственности, а также к введению санкций в отношении банковского сектора. Однако Всемирный банк отмечал, что экспорт вырос и администрации талибов удалось сохранить доходы в основном стабильными в 2022 году. Талибы, в свою очередь, заявляют, что они сосредоточены на повышении экономической самодостаточности за счет торговли и инвестиций.

Мария Федотова