Гурманские будни

Такой черной кошки избегать не следует

Своим новым рестораном «Шануар» Андрей Деллос признается в любви французским брассери как явлению, весомому не только для гастрономии, но и для французской культуры. Это открытие — долгожданное, не только потому, что у Деллоса открытия случаются не так часто, но и потому, что его проекты — всегда глубокое погружение в традиции.

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Гранд-кафе «Шануар» (Le chat-noir, «Черная кошка») расположилось на Тверском бульваре сразу за кондитерской «Пушкинъ» и обыгрывает интерьер старого парижского кафе в стиле ар-нуво с белыми скатертями, деревянными арками с фацетными стеклами и огромной кофейной машиной прошлого века, которая, правда, здесь только для антуража. Интерьер «Шануар» выглядит так, как будто это кафе здесь находится не менее ста лет, а это, как известно, фирменный почерк ресторанов Maison Dellos.

«Я решил объясниться в любви брассери как явлению, сложившемуся, прежде всего, во Франции, как некоему уже утраченному чуду belle epoque или даже эпохи Наполеона III. Оно завоевало весь мир, — говорит Андрей Деллос о своем замысле. — Это будет взгляд из сегодняшнего дня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шеф-повар ресторана «Шануар» Эдуард Архипов

Шеф-повар ресторана «Шануар» Эдуард Архипов



Шеф-поваром проекта стал Эдуард Архипов (лучший шеф-повар Урала по версии WhereToEat с опытом работы в «Сойке», Engels, «Гастролях», «Гадах, крабах и вине»). Его меню — это, прежде всего, традиции с элементами современности, которые выражаются в подаче и деталях. К каждому блюду опытнейший сомелье Сергей Аксеновский (он с ресторанным домом Maison Dellos уже 15 лет) поможет подобрать винное сопровождение, не пренебрегайте его рекомендациями. Каждое блюдо Архипова — самодостаточное и харизматичное, а вино еще больше раскроет грани вкусов. Сложносочиненная закуска «Пате-ан-крут» (паштет в тесте) с говядиной, фуа-гра, свининой, уткой, цыпленком, сморчками и фисташками, уложенными слоями, — чистое произведение искусства. Под него неожиданно предложат французский десертный сотерн, а, скажем, под шампанское — трюфельный камамбер с одуванчиковым медом и сезонной хурмой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рататуй Артишок с лимонным майонезом Пате-ан-крут из четырех видов мяса Трюфельный камамбер с хурмой и медом из одуванчиков Треска сельдереем качо э пепе Русский салат Вителло тонато Тарт-татен из айвы с мороженым из эвкалипта Пари-брест Луковый суп Тартар из говядины Цыпленок свободного выгула с кукурузой Осьминог с лимонным пюре Пате ан крут овощной Голубцы из репы с крабом Следующая фотография 1 / 15 Рататуй Артишок с лимонным майонезом Пате-ан-крут из четырех видов мяса Трюфельный камамбер с хурмой и медом из одуванчиков Треска сельдереем качо э пепе Русский салат Вителло тонато Тарт-татен из айвы с мороженым из эвкалипта Пари-брест Луковый суп Тартар из говядины Цыпленок свободного выгула с кукурузой Осьминог с лимонным пюре Пате ан крут овощной Голубцы из репы с крабом

В роли русского салата, как водится — оливье с цыпленком и домашним майонезом. А какой французский ресторан без лукового супа: его небольшая порция подается здесь в луковице. На второе — разноцветные пельмени с говядиной в черно-белом тесте (его замешивают с углем) с легким, но очень насыщенным лесным ароматом и вкусом бульона из сморчков.

«Кокован» — традиционное французское блюдо, петух в вине. Как и полагается, его сначала замачивают в пино-нуар, а потом тушат. Этот процесс позволяет стать жесткому мясу петуха мягким и съедобным, голень подается вместе с лапкой. На десерт, чтобы закончить французское путешествие, — «Крем-брюле» с тонкой хрустящей корочкой, которую так любила ломать ложкой главная героиня фильма «Амели».

Тверской бульвар, дом 26 Ежедневно, с 18:00 до 00:00

Повод позавтракать в Ava

Артем Лосев и Виталий Истомин представили новые позиции в меню завтраков кафе Ava. К уже существующему меню они добавили новые блюда, среди которых несколько сэндвичей на темном зерновом хлебе: сэндвич гриль-чиз с тягучим сыром моцарелла, трюфельной пастой с желе из бекона, тосты с пастрами, неожиданно приправленные соусом «цезарь» с домашними маринованными огурчиками.

Соус «Голландез», который не сходит с авансцены московских завтраков, «засветился» аж в трех новых блюдах, все они подаются на мягкой булочке бриошь: одна — с авокадо и пастрами из индейки, вторая — с яйцами бенедикт и крабом, третья — с гуакамоле и чимичурри.

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Если вы не любитель глютена, то для вас — припущенная зеленая спаржа с угрем унаги, гуакомоле и яйцами пашот, пышный сливочный омлет с креветками и все той же тягучей моцареллой и шпинатом.

Модной кетодиете посвящен «ЗОЖ-завтрак», в составе которого — лосось, спелое авокадо, огурец.

Есть здесь теперь и любимый многими драник со сладкими креветками, имбирным соусом, каперсами и гуакамоле.

Малая Бронная улица, дом 21/13, строение 2 пн-пт, с 09:00 до 23:00 сб-вс, с 10:00 до 23:00

Ольга Карпова