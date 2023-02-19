СК проверит продажу земельного участка на намыве Васильевского острова после жалоб местных жителей

Следственный комитет РФ проведет проверку продажи земельного участка на намывных территориях Васильевского острова после жалоб местных жителей. Участок, как сообщили в пресс-службе ведомства, принадлежит госвузу, который отказался от планов по его использованию.

Местные жители требуют, чтобы участок вернули в городскую собственность и на этом месте появилась парковая зона, которая отсутствует в районе. ГСУ СК по Петербургу проведет личный прием инициативной группы, после об итогах встречи доложат председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Напомним, что комиссия по землепользованию и застройке Смольного еще в марте 2018 года приняла решение передать СПбГУ территорию между набережной Смоленки, Мичманской улицей и улицей Кораблестроителей. Планировалось, что в этом месте начнется строительства кампуса. В настоящее время этот участок площадью 6,9 Га выставлен на продажу с начальной ценой в 1 млрд руб., следует из данных сайта «Дом.рф»

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