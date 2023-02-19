«Трактор» уступил питерскому СКА со счетом 1:4

Хоккейная команда «Трактор» проиграла СКА (Санкт-Петербург) со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. По итогам 64 игр челябинская команда получила 66 очков и занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.

В матче 19 февраля счет открыл игрок СКА Дмитрий Яшкин на пятой минуте. Затем капитан «Трактора» Сергей Калинин забил гол, но судьи после видеопросмотра отменил его, зафиксировав игру высокоподнятой клюшкой, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Во втором периоде еще одну шайбу гостям забил Святослав Гребенщиков. В начале заключительного периода хоккеист СКА Михаил Воробьев забросили третий гол. Отставание сократил Тему Пулккинен, забросив первую и последнюю шайбу в ворота хозяев. На последних минутах пустые ворота «Трактора» поразил Степан Фальковский.