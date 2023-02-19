В Миассе суд рассмотрит дело о мошенничестве со страховыми выплатами на 7 млн рублей

В Миасский городской суд передано уголовное дело организованной преступной группы, обвиняемой в мошенничестве со страховыми выплатами на железнодорожном транспорте на 7 млн руб. Фигурантами являются 13 жителей Челябинской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, соучастники инсценировали фиктивные несчастные случаи в поездах, привлекая для этого студентов и безработных за денежное вознаграждение. Злоумышленники покупали для них билеты на поезда и полисы страхования от несчастного случая. Далее участники мошеннической схемы умышленно причиняли себе травмы во время поездок. После чего фигуранты оформляли обращения в страховые организации для получения выплат. Всего сотрудники полиции установили 27 преступных эпизодов. От действий соучастников пострадали четыре страховые организации, которым причинен ущерб на общую сумму более 7 млн руб. Частично обвиняемые возместили 1,1 млн руб. В ходе расследования было арестовнао имущество фигурантов на 3 млн руб.

Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Миасский городской суд.