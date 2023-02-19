В Ярославской области прокуратура снова требует лишить полномочий двух депутатов

Переславский районный суд повторно рассмотрит иск прокуратуры о лишении полномочий депутатов городской думы Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова. Об этом сообщается в картотеке Переславского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Переславский районный суд Фото: Переславский районный суд

Документы переданы судье 16 февраля 2023 года, дело к рассмотрению не назначено. Это уже повторное рассмотрение иска. В первый раз прокуратура подала его еще в сентябре 2021 года. В декабре 2020 года ведомство установило у двух депутатов конфликт интересов. При голосовании за Генеральный план Переславль-Залесского городского округа они не уведомили коллег о возможной личной заинтересованности. Их супруги владели земельными участками на территории Переславского района, которые после принятия Генерального плана становились городской чертой.

Переславский районный суд, а потом и Ярославской областной иск прокуратуры удовлетворяли, но оба депутата не были лишены полномочий. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», данное решение не набирало большинства голосов депутатов Переславского городской думы. 2 декабря 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции и вовсе отменил начальный вердикт и вернул дело двух депутатов в суд Переславля.

В решении кассационного суда в Москве указывалось, что прокуратуре совсем не обязательно было требовать лишения депутатов мандатов от городской думы. Это мог сделать и непосредственно суд.

«Прокурор вправе заявить требование о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии коррупции». В этом случае принятие решения о прекращении полномочий такого лица будет находиться в компетенции суда независимо от принятых представительным органом местного самоуправления решений об отказе в прекращении его полномочий», — говорится в решении Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Так же в решении указано, что конфликт интересов «оценочная категория». И для лишения полномочий прокуратуре необходимо достоверно установить целую серию обстоятельств, включая личную выгоду депутатов от принятого решения о Генеральном плане.

Андрей Иванов