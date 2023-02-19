«Поезд Победы» прибыл в Ейск

«Поезд Победы» сегодня прибыл в Ейск, сообщает пресс-служба администрации города. Передвижной выставочно-лекционный комплекс пробудет в городе в воскресенье и понедельник, а уже 21 февраля приедет в Краснодар.

Чтобы бесплатно посетить «Поезд Победы», нужно предварительно зарегистрироваться и получить электронный билет на официальном сайте выставочного комплекса. Железнодорожный состав из десяти выставочных вагонов прибудет на вокзал «Краснодар-1» во вторник. Экскурсии аудиогид Лидия проведет 21 февраля — с 11:00 до 19:00, 22, 23 и 24 февраля — с 10:00 до 19:00.

Историко-просветительский проект «Поезд Победы» — это первая в мире инсталляция о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в движущемся поезде.

Маргарита Синкевич

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