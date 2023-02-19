Правительство одобрило отмену пошлины за нотариальную доверенность для льготников

Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий освобождение льготной категорий граждан от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности. Об этом сообщается на сайте правительства по итогу заседания.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 февраля. Авторы законопроекта считают, что поправки позволят улучшить оказание юридических услуг для граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. К таким, в частности, относятся граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России. Госпошлина за нотариальную доверенность — 200 руб.

Лусине Баласян