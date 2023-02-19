Краевые онкологи проконсультируют жителей Кореновского района

Врачи клинического онкодиспансера №1 будут принимать в Кореновске 20 февраля по улице им. Павлова, 19. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Записаться на консультацию можно в регистратуре районной поликлиники.

«Злокачественные новообразования могут проявляться различными тревожными симптомами уже на поздних стадиях. Поэтому важно понимать, что их раннее выявление и своевременное лечение — залог выздоровления»,— сказал главный врач диспансера Роман Мурашко.

Мероприятие проводится в рамках краевой акции «Кубань против рака» в целях раннего выявления онкозаболеваний. В прошлом году участниками акции стали более 76 тыс. кубанцев.

Маргарита Синкевич

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