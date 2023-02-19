В Удмуртии проверят эффективность патриотического воспитания в школах

В Удмуртии планируется провести мониторинг исполнения республиканского закона о патриотическом воспитании в системе образования. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя госсовета республики — руководитель постоянной комиссии по науке, образованию и развитию гражданского общества Татьяна Ишматова. По ее словам, ранее уже проходил мониторинг правоприменительной практике в системе молодежной политики.

Совместно с министерством образования планируется также провести мониторинг эффективности уроков «Разговор о важном».

«К сожалению, есть такие признания родителей, которые спрашивают, чем дети занимались на этих уроках. Кто-то домашнюю работу выполняет, кто-то углубленно изучает материал, который не удалось изучить в отведенное время. Но есть другие примеры того, как качественно проводят. Что такое волонтерство, почему нужен раздельный сбор мусора, что такое Россия как государства и какое место в нем находит Удмуртия. Такие сложные темы, но доступно объясняемые»,— отметила госпожа Ишматова.

Также проверяющие хотят выявить, как именно оплачиваются эти часы в школах, сейчас единого подхода в школах к этому нет, отметила вице-спикер.

Она также назвала успешной практику поднятия двух флагов в школах Удмуртии — России и Удмуртии. К будущему учебному году за счет федерального бюджета все школы обеспечат флагштоками и российскими флагами.

«Я убеждена, что можем научить (патриотизму), и это дело не одного дня, и это должна быть целая идеология. Идеологические вопросы все-таки должны быть. Я понимаю, что одним уроком Разговоров о важном не добиться результата. Мы говорим о выверенной программе, и у педагога должна быть собственная позиция и убеждения. Даже когда мы принимали закон о патриотическом воспитании мы не тешили себя надеждами, что завтра все станут патриотами. Нужно воспитывать, дети большую часть времени проводят в школе»,— отметила Татьяна Ишматова.

Предстоит большая работа и с педагогическим сообществом, чтобы не было так, что на уроках истории информация, к примеру, отличалась бы от той, что дают на «Разговорах о важном». По словам вице-премьера, в этом году увеличат охват педагогов, которым предстоит повышение квалификации и переобучение.

Также планируется выработать концепцию развития системы кадетского образования.