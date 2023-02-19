Сочинцы выбирают проекты благоустройства курорта

Второй этап опроса по выбору проектов развития и благоустройства территорий на 2023–2024 годы за счет курортного сбора начался в социальных сетях главы города — «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба администрации курорта. Проголосовать можно до 25 февраля.

За счет курортного сбора в Сочи могут благоустроить улицу Навагинскую, пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс, сквер Влюбленных, в 15 парках и скверах планируется установить экологичную антивандальную мебель, теневые навесы, световые конструкции, а пляжи предлагается обустроить системами видеонаблюдения.

«Также жители и гости курорта могут предлагать в комментариях свои варианты. Все предложения будут рассмотрены и систематизированы. По итогам будут сформированы предложения на утверждение в администрацию Краснодарского края, которая распределяет средства курортного сбора между муниципалитетами региона»,— говорится в сообщении.

Первый этап проходил на сайте мэрии в декабре прошлого 2022 года.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram