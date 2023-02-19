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В поселке Ферма на девочку напали собаки

Следователи проводят проверку в связи с нападением собак на девочку в поселке Ферма, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Доследственная проверка проводится по размещенным в интернете сведениям о нападении животных на ребенка. Отметим, что в паблике «Двуреченское поселение (Фроловское управление)» недавно было выложено видео о том, как на территории поселка Ферма на девочку набросились две собаки. Ребенка спас мужчина, отогнав собак.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Предварительно силовики установили, что в феврале в поселке Ферма днем на несовершеннолетнюю напали собаки. Сейчас следователи Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства произошедшего. В частности выясняется, какие меры были приняты должностными лицами для обеспечения безопасности граждан.

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