В Перми побывал посол Польши в России

В Перми 18 февраля побывал посол Польши в России Кшиштоф Краевски, передает телеграм-канал «Звезда». Визит Кшиштофа Краевски был приурочен к 160-летию Польского (Январского) восстания 1863 года. В Перми посол посетил Егошихинское кладбище, на котором похоронены участники Польского восстания.

Отметим, что среди поляков, похороненных на Егошихинском кладбище, числится Юзеф Пиотровский – известный основатель первого книжного магазина в Перми, умерший в 1923 году. Кшиштоф Краевски возложил цветы к памятнику участникам Польских восстаний и к могиле Юзефа Пиотровского. Кроме того, господин Краевски почтил на Егошихинском кладбище память жертв политических репрессий в СССР, а также память жертв Холокоста, посетив еврейский квартал некрополя.

Известно, что возле краеведческого музея Кшиштофа Краевски встретили патриотически настроенные жители города с вопросами о сносе и восстановлении памятников советским воинам в Польше.