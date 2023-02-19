Наставник ярославского «Шинника» поблагодарил футболистов за драку с украинцами

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поблагодарил своих футболистов за драку с украинцами из ФК «Минай». Видео с тренировки ярославского клуба распространил в своем телеграм-канале комментатор Илья Казаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК Шинник Фото: Пресс-служба ФК Шинник

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», вечером 13 февраля футболисты «Шинника» подрались с игроками украинского ФК «Минай». Драка произошла в турецком отеле. Тогда главный тренер «Шинника» ситуацию не комментировал, но спустя неделю перед началом очередного сбора Вадим Евсеев сделал отдельное заявление.

«Я горжусь вами, значит, мы правильный выбор отобрали в команду. Дали отпор, люди хотели хайпануть, но вы этого не сделали. Вас было мало, но не отступили назад»,— сказал Вадим Евсеев.

Потом наставник поблагодарил каждого футболиста лично, пожав всем руки. Отдельной благодарности удостоился врач команды Гарегин Агаханян, который «хорошо лечил бойцов». «Шинник» также сделал общее фото под троекратное скандирование «Ура».

Андрей Иванов