На Кубани за сутки коронавирусом заболели 179 человек

В Краснодарском крае за прошедшие сутки зафиксировали 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона. Среди заболевших 94 женщины и 85 мужчин, в том числе 25 детей, самому младшему из которых один месяц. Старшему пациенту 91 год.

В кубанской столице выявили 67 заболевших, в Северском районе — 13, в Кущевском — 10. В Новороссийске и Сочи зафиксировали по девять случаев заражения ковидом, в Армавире и Павловском районе — по шесть, в Геленджике и Кавказском районе — по пять, в Горячем Ключе, Ейском, Славянском, Староминском и Тихорецком районах — по четыре, в Гулькевичском и Крыловском районах — по три.

С начала пандемии на Кубани зафиксировано 348 081 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 335 500 пациентов. 11 151 человека спасти не удалось.

Маргарита Синкевич

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