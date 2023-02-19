В Москве на Киевском шоссе произошла массовая авария

В Москве на 59-м км Киевского шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса. Информация о пострадавших уточняется, движение в сторону центра затруднено.

«РИА Новости» в экстренных службах сообщили, что в аварию попали десять легковых машин. По предварительным данным, передает агентство, пострадавших нет.

При этом в главном управлении МВД РФ по Москве «РИА Новости» уточнили, что на Киевском шоссе произошло около пяти аварий, в каждой из которых оказалось две или три машины.

Лусине Баласян