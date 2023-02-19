Жителей Туапсинского района предупредили об угрозе подтоплений

За прошедшие сутки в Туапсинском районе выпал 91 мм осадков. Это самый большой показатель по Краснодарскому краю, сообщают в ситуационном центре района. Экстренное предупреждение, связанное с непогодой, продолжает действовать до 20 февраля.

Повышен уровень воды в реках Туапсе и Паук, превышения опасных отметок не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации Туапсе. В Лермонтово ливень размыл дороги.

В Туапсе на улице Фрунзе подтоплен цокольный этаж здания. «На месте работает два стационарных насоса, мотопомпа "Кубань-Спас", одна автоцистерна 10-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда»,— говорится в официальном сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кроме того, утром 19 февраля 2023 года на трассе «Туапсе — Майкоп» на 130-м км дорогу засыпало грязекаменной массой. Движение по одной полосе было ограничено, организовано реверсивное движение. Сейчас дорогу расчистили и восстановили движение.

Госавтоинспекция Кубани просит водителей быть максимально внимательными и снижать скорость на опасных участках дороги. Из-за обильных осадков в Туапсинском районе происходят переливы на проезжую часть и камнепады. В частности, переливы образовались на 120-м км, 130-м км, 137-м км трассы «Майкоп — Туапсе», а на 56-м км автодороги «Джубга — Сочи» сохраняется высокая вероятность камнепада. На месте патрулируют сотрудники ДПС.

Маргарита Синкевич

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