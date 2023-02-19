В Челябинске полиция помешала столкновению подростков

Полиция Челябинска предотвратила массовую драку подростков возле одного из торговых комплексов. В отдел полиции Центральный доставили 15 несовершеннолетних для профилактической беседы, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Информацию о том, что на прилегающей территории одного из ТК регионального центра планирует собраться группа подростков и возможно возникновение конфликтной ситуации сотрудники органов внутренних дел получили во время профилактической работы. «Полицейские провели неотложные мероприятия по предотвращению возможного конфликта и недопущению нарушений общественного порядка. На адрес были направлены дежурные наряды, а также инспекторы по делам несовершеннолетних»,– сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Благодаря незамедлительному реагированию, полицейские установили и доставили в отдел полиции Центрального района 15 подростков. Со всеми в присутствии родителей провели профилактические беседы» о недопустимости противоправного поведения и создания конфликтных ситуаций». Также сотрудники полиции просят южноуральцев уделять своим детям пристальное внимание, быть в курсе, где и с кем находится ребенок.