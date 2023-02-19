В Перми закрылся гастропаб Blanche de Bruxelles

В Перми на ул. Екатерининская, 34 закрылся бельгийский гастропаб Blanche de Bruxelles. Как указано в справочнике 2ГИС, по этому адресу теперь работает грузинский ресторан сети «Никала». По неофициальным данным, закрытие Blanche de Bruxelles стало следствием сделки по продаже гастропаба новым владельцам. Как пишет Business Class со ссылкой на владелицу ресторана «Никала» Викторию Бабилашвили, решение о смене концепции заведения связано с проблемами с поставкой бельгийского пива. «Они идут с перебоями. Но пока мы сохранили в пивной карте все бренды, которые есть в наличии. Если поставки прекратятся, то откажемся от бельгийского пива в меню», – пояснила госпожа Бабилашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: slb.primezone.ru Фото: slb.primezone.ru

В новом заведении на ул. Екатерининская, 34 обновился интерьер и меню под формат сети. Ресторан начал работу 14 февраля.

Напомним, о смене собственника Blanche de Bruxelles стало известно осенью 2021 года. Тогда заведение сменило и кухню, и вместо пивного ресторана Blanche de Bruxelles стал гастропабом. Новыми владельцами заведения стали собственники сети грузинских ресторанов «Никала Пиросмани» - сестры Виктория и Хатия Бабилашвили.

В kartoteka.ru ООО «Белый Брюссель» по-прежнему владеет директор общества Михаил Кудрявцев. Организация зарегистрирована по адресу ул. Екатерининская, 34.