Холдинг «Сибирский цемент» в 2022 году увеличил прибыль на 46%

АО «Холдинговая компания “Сибирский цемент”» (ХК «Сибцем»), по данным налоговой отчетности, в 2022 году получило 918,7 млн руб. чистой прибыли, что на 45,9% превышает показатель 2021 года. Выручка компании при этом выросла на 3,3%, до 2,1 млрд руб.

В декабре 2022 года холдинг предварительно оценивал объем выпуска цемента на пяти своих заводах в Сибири в 5,1 млн тонн. Годом ранее предприятия выпустили на 100 тыс. тонн больше.

В ХК «Сибцем» входят расположенные в Сибири предприятия «Топкинский цемент», «Искитимцемент», Ангарский цементно-горный комбинат, Красноярский цемзавод, «ТимлюйЦемент», а также комбинат «Волна», компании «Сибирский бетон» и «Горная компания».

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Дарья Решетникова