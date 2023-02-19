Горячему Ключу грозит подтопление

Жителей Горячего Ключа сегодня предупредили об угрозе подтопления. Об этом глава города Сергей Белопольский сообщил в своем Telegram-канале. Зафиксирован подъем воды в реках Псекупс, Каверза и Чепси. Так, уровень воды в Псекупсе вчера вечером достиг 102 см.

«Еще в 22:44 мы приняли решение оповестить жителей поселка Мирного, станицы Пятигорской и села Фанагорийского. На базе школы №11 подготовили пункт временного размещения на 50 мест, для эвакуации (при необходимости) привлечены автобусы»,— говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в с. Безымянном в результате дождей и активного снеготаяния, а также розлива Псекупса подтоплено семь придомовых территорий, вода зашла в три домовладения.

Сейчас наиболее опасна ситуация в районе улиц Пономаренко и Объездной Горячего Ключа. За уровнем воды постоянно следят стационарные посты и мобильные оперативные группы. Спасательные и коммунальные службы приведены в повышенную готовность.

Маргарита Синкевич

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