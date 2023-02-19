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Новосибирские власти предложили дольщикам долгостроя на Красина создать кооператив

Министерство строительства Новосибирской области озвучило варианты решения проблемы дольщиков долгостроя по адресу ул. Красина, 54 в Новосибирске. Чтобы привлечь внимание к ситуации на этой неделе дольщики разместили на жилом доме большой баннер с обвинением в адрес региональных властей. Он провисел около суток.

«Дом находится в высокой степени готовности, но для завершения строительства самый эффективный и оперативный способ – создание дольщиками жилищно-строительного кооператива. Основная проблема на данный момент в том, что дольщики не могут договориться между собой, возникшие разногласия не позволяют конструктивно решать вопрос. Часть собственников квартир готовы к созданию ЖСК, другие - отказываются, что усложняет решение проблемы»,– говорится в сообщении минстроя.

По данным министерства, строительство многокватирного дома из пяти секций началось более десяти лет назад. Были ведены в эксплуатацию 4 и 5 подъезды, но в 2019 году застройщик – ООО «СЭФ-Инвест» – был признан банкротом.

Министр строительства НСО Алексей Колмаков сообщил, что в 2022 году минстрой направлял от правительства Новосибирской области ходатайство в ППК “Фонд” о включении дома в перечень объектов, проблемы которого возможно решить с применением федерального механизма, но регион получил отказ из-за отсутствия финансирования. «Сегодня мы готовы применить все возможные меры поддержки на областном уровне – субсидии, реализация масштабных инвестиционных проектов – но применить их будет эффективнее, если сами дольщики объединятся в жилищно-строительный кооператив»,– отметил господин Колмаков.

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Илья Николаев

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