В Крымском районе участковому пришлось стрелять в воздух

В дежурную часть ОМВД России по Крымскому району с жалобой на знакомого обратилась 37-летняя женщина, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Когда участковый уполномоченный полиции прибыл на указанный заявительницей адрес, женщина и ее 41-летний сожитель напали на правоохранителя. Они были в состоянии алкогольного опьянения и на требования участкового не реагировали. При этом мужчина попытался отобрать у полицейского пистолет. Правоохранитель сделал два предупредительных выстрела вверх.

Хулиганы доставлены в отдел полиции. Проводится проверка. В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Участковый обратился в медучреждение, у него зафиксированы легкие повреждения.

Маргарита Синкевич

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