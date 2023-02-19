Двух взрослых и двух детей спасли из пожара в Сарапуле

Четырех человек спасли пожарные из горящего дома в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, пожар произошел 18 февраля около 16:00 в двухэтажном доме барачного типа на ул. Советской. К прибытию пожарных горела квартира на первом этаже, в доме был плотный дым. Со второго этаже на помощь звала женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожарные установили трехколенную лестницу к окну второго этажа и нашли в дыму женщину, она была в сознании. В другой квартире нашли еще одну женщину и двух детей 2015 и 2020 годов рождения. Их быстро обмотали одеялами и передавали из окна квартиры, где с улицы помогали неравнодушные жители этого дома.

Дети были испуганы, но вели себя спокойно, они не пострадали, рассказывают пожарные. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Предварительная причина возгорания: короткое замыкание в распределительной коробке квартиры