Огнеборцы спасли из горящего здания четырех работников в Удмуртии

Пожар произошел ранним утром 18 февраля в селе Дебесы в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики, горело производственное здание по обработке древесины. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена кровля одноэтажного здания, рядом была сгоревшая постройка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Владелец предприятия рассказал пожарным, что внутри здания находятся люди. Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы вошли внутрь, но из-за плотного задымления они не смогли провести разведку. Поэтому приняли решение разбивать окна снаружи. Из-за этого шума работники производства проснулись. Двери их комнаты были плотно закрыты, поэтому ядовитый дым не проник к ним, пока спали. Пожарные помогли мужчинам выбраться через окно, медицинская помощь им не понадобилась.

Огонь потушили. В результате пожара пострадала кровля и технологическое оборудование. Пилорама осталась практически цела, сохранили также саму продукцию. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.