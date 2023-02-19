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В Челябинске водитель легкового автомобиля сбил двух человек на остановке

В центре Челябинска легковой автомобиль выехал на остановку и сбил двух пешеходов. Пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

ДТП произошло 18 февраля в 14:45 на улице Воровского, вблизи дома №34. Водитель Volkswagen Polo совершил столкновение с Subaru. В результате последний выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух женщин 67 и 60 лет 1955, которые стояли на остановке общественного транспорта. Пешеходов в сопровождении бригады скорой помощи их доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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