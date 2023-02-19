Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чемезов: в ходе ЧМ-2018 российские власти задержали мафиози из Перу

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в ходе чемпионата мира по футболу в России в 2018 году российские власти задержали мафиози из Перу. Сделать это им удалось с помощью системы распознавания лиц FindFace Security.

«Проект запустили, сейчас работают камеры, везде стоят. К чемпионату мы поставили везде эти камеры. И за период чемпионата мира было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали»,— сказал Сергей Чемезов в эфире телеканала «Звезда».

FindFace — самый известный продукт компании NtechLab. В 2018 году она продала долю в 12,5% «Ростеху». Сергей Чемезов не пояснил, что за человек был задержан с помощью алгоритмов NtechLab в 2018 году. В российских и перуанских СМИ новостей о задержании мафиози при подобных обстоятельствах не было.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...