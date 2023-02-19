Чемезов: в ходе ЧМ-2018 российские власти задержали мафиози из Перу

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в ходе чемпионата мира по футболу в России в 2018 году российские власти задержали мафиози из Перу. Сделать это им удалось с помощью системы распознавания лиц FindFace Security.

«Проект запустили, сейчас работают камеры, везде стоят. К чемпионату мы поставили везде эти камеры. И за период чемпионата мира было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали»,— сказал Сергей Чемезов в эфире телеканала «Звезда».

FindFace — самый известный продукт компании NtechLab. В 2018 году она продала долю в 12,5% «Ростеху». Сергей Чемезов не пояснил, что за человек был задержан с помощью алгоритмов NtechLab в 2018 году. В российских и перуанских СМИ новостей о задержании мафиози при подобных обстоятельствах не было.

Андрей Сапожников