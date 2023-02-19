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Бывший директор театра «Балет Евгения Панфилова» возглавил школу искусств

Алексей Мокрушин, бывший и. о. директора театра «Балет Евгения Панфилова», возглавил детскую школу искусств №9. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», господин Мокрушин был назначен директором школы искусств №9 14 февраля. Алексей Мокрушин руководил театром «Балет Евгения Панфилова» в качестве и. о. директора с сентября 2010 года по конец января 2011 года. Затем его сменил в этой должности Сергей Райник, возглавляющий «Балет Евгения Панфилова» и по сей день.

Ранее «Детской школой искусств №9» в статусе и. о. директора руководила Юлия Аксенова. Муниципальное учреждение дополнительного образования расположено в микрорайоне Кислотные дачи, в центре досуга «Альянс».

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