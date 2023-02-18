«Профессиональный киберспорт не пострадает из-за хакерских атак»

На прошлой неделе игровая студия Riot Games сообщила о хакерском взломе исходного кода нескольких крупных проектов, в том числе Ligue of Lеgends, Teamfight Tactics и других игр разработчиков, а также устаревшей версии программы-античита. Хакеры потребовали от компании выкуп за то, чтобы данные не попали в общий доступ, но студия категорически отказала. В компании не исключили вероятность появления новых читов в играх. О том, что ждет пользователей в результате кибератаки на Riot Games и как это повлияет на профессиональный игровой спорт - «Ъ-Кубань» рассказал учредитель анапского отделения Федерации компьютерного спорта Кубани Андрей Ковылин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ковылин

Фото: предоставлено автором Андрей Ковылин

Фото: предоставлено автором

«Взлом – это в каком-то смысле человеческий прогресс. Но я не одобряю, ни в коем случае, ни один из видов взлома, потому что это нарушение границ: личных, законных и так далее.

Что касается профессиональной игровой сферы, взлом Riot, скорее всего, не создаст проблем с восстановлением аккаунтов и возвращением лутов, боксов и других инвентарных предметов. Профессиональному игроку с этим не будет никаких трудностей. Он всегда с легкостью сможет доказать, что этот аккаунт принадлежит ему. Но обычному любителю, игроку, который приходит и ежедневно тратит свое время на игру, имеющему, возможно, менее популярные аккаунты, будет намного сложнее доказать свою причастность к этой учетной записи, поскольку он может быть не настолько популярным геймером. В этих случаях становится обидно за обычных рядовых игроков. Это несправедливость.

Кроме того, утечка может повлиять на качество игрового процесса. Утекли ведь исходные файлы. Естественно, будут технические дыры, с помощью которых можно будет внедрять свои читы. Но Riot славится своими античитами. И на профессиональных аренах таких ситуаций можно будет избежать. Как правило, на киберспортивных соревнованиях весь софт проверяется администрацией мероприятия. Решение компании не выполнять требования взломщиков очень мудрое, поскольку, если идти на поводу, провокаций станет больше. Riot рубят под конец любое поощрение за взлом, чем мотивируют других задуматься, что взлом не только преследуется законом, но и не приносит выгоды. Я всем желаю только чистых побед без читов, скриптов и глитчей».

Читайте нас в Telegram