Страны Балтии, призывающие не допустить спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года, в своих заявлениях не учитывают права человека. Так посчитали в Международном олимпийском комитете (МОК). С этим согласен председатель Краснодарского краевого регионального отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Осадник

Фото: предоставлено автором Максим Осадник

Фото: предоставлено автором

«Такой политизации спорта мы не видели со времен холодной войны, когда в 80-е годы страны бойкотировали Олимпийские игры в Москве и Лос-Анджелесе. Только теперь сам МОК, дав весной прошлого года указание международным спортивным федерациям исключить россиян из соревнований, принял непосредственное в этом участие. При этом МОК нарушил свои же правила — принципы Олимпийской хартии. В ней, в частности, говорится, что Олимпийские игры — это соревнования не стран, а спортсменов, и любая дискриминация по национальному признаку не совместима с олимпийским движением. Но именно это сегодня и происходит. Спортсмены, имеющие паспорта граждан России и Белоруссии, ущемлены в своих правах. У них нет возможности выступать на международных турнирах, за исключением некоторых видов спорта. Например, наших спортсменов, пусть и без флага, но все же допускают на соревнования профессиональные теннисные ассоциации. Похожая картина складывается в самбо и боксе.

Каковы последствия политизации спорта? Во-первых, это плохо отразится на мировом спорте в целом. Россия — это спортивная держава. Таких стран, где одинаково мощно развиты и зимние и летние виды спорта, мало. Без нас борьба сильнейших, а именно такими должны быть олимпийские соревнования, не состоится. Без российских спортсменов в художественной гимнастике, синхронном плавании, фигурном катании, борьбе или лыжных гонках, где мы традиционно лидируем, Олимпийские игры потеряют зрелищность, уровень профессионализма, накал конкурентной борьбы, а значит, и аудиторию. Победители таких соревнований без россиян будут номинальными. Их нельзя будет назвать чемпионами в полном смысле этого слова.

И, кстати, профессиональное спортивное сообщество это понимает. Например, Александр Овечкин — не персона нон-грата в США, а наоборот, лидер «Вашингтона», который собирает стадионы. Вся Америка с замиранием ждет, когда Овечкин побьет рекорд канадца Гретцки по голам в НХЛ.

Боксер Дмитрий Бивол признан лучшим в мире по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а также по рейтингам различных зарубежных СМИ. Напомню, профессиональный спорт — это бизнес. И большие спортсмены приносят не только результат, но и делают кассу. Звезды собирают полные стадионы и обеспечивают высокий рейтинг трансляций.

Во-вторых, неучастие в крупных спортивных соревнованиях — это серьезный кризис для спортсмена. Соревновательная среда должна быть конкурентной. Чтобы объективно оценить свой уровень, профессионально расти и достигать новых высот, важно выступать не только внутри своей страны, но и выезжать на крупные соревнования. Для многих просто участие в Олимпийских играх — это вершина карьеры, а победа — ее пик. Этой цели спортсмены подчиняют свою жизнь на протяжении многих лет, и пропуск Олимпийских игр для подготовленного к ним спортсмена — это серьезный удар и в профессиональном, и в материальном, и в моральном отношениях.

Краснодарский край активно готовится к Олимпиаде-2024. Кубань традиционно входит в топ-5 регионов страны по количеству своих представителей в олимпийской сборной России. В каких видах спорта мы можем рассчитывать на участие и успех? У нас сильны единоборства: разные виды борьбы — греко-римская, вольная, а также дзюдо. Есть шансы у боксеров, легкоатлетов, гребцов.

То, что МОК спустя год вспомнил, что "правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях, потому что это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм, какими мы их знаем", дает надежду на то, что ситуация с политизацией спорта изменится в лучшую сторону. А вот если спортсменам все же придется писать расписки с подтверждением своей политической позиции, то нужно будет задуматься, как помогать международному олимпийскому движению в его болезни».

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