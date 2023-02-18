«Именно тонкоцу рамен — главное сокровище линейки супов»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о линейке раменов от шеф Кадзухико Кидзимы в традиционном японском заведении, которое не идет на поводу у столичной публики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tottori Фото: Tottori

Ресторан «Тоттори» на Новой площади, замышлявшийся как полусекретное место «для своих», решил выйти из тени, и эти новые вводные следует принять к сведению всем ценителям настоящего японского рамена. Потому что в «Тоттори» линейку раменов ставил японский шеф Кадзухико Кидзима, и он, конечно же, сохранил традиционную рецептуру раменов, не идя на поводу у случайной московской публики, как это вынуждены были сделать все прочие московские раменные, ориентированные на максимальную проходимость и широкий клиентский спрос.

А это значит, что в меню «Тоттори» по сей день присутствует эталонный «рамен тонкоцу» за 520 рублей на свином бульоне, который не продержался ни в одном другом московском меню, по причине отсутствия спроса. А ведь каждому человеку, который хоть немного понимает в раменах, очевидно, что именно тонкоцу с насыщенным вкусом пряного бульона, домашней лапшой, яйцом нитамаго, свининой и нори — главное сокровище любой линейки супов в настоящей японской раменной, самый целебный и самый яркий на вкус рамен из всех возможных.

В качестве дополнения к этой «коллагеновой бомбе», в меню есть еще девять раменов и говядина вагю высшей категории А5, причем не только премиальные стейки по цене 17, 5 тыс. руб. за 150 граммов, но и альтернативные отрубы, которые идут в гедза, абурасоба и самый дорогой «рамен-вагю» за 1,2 тыс. руб.