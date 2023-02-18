В Новороссийске противодиверсионный катер ЧФ назван в честь погибшего героя СВО

Патрульный противодиверсионный катер Черноморского флота назван именем Олега Шипицина, морпеха, погибшего в Мариуполе. Торжественная церемония в присутствии вдовы героя, его близких и сослуживцев прошла в Новороссийске, сообщает «Первый канал».

«Он, имитируя сдачу в плен, пошел навстречу. Когда его окружили, он, взорвав себя гранатой РГД-5, увел с собой тех, кто посягал на нашу боевую группу. Он наш товарищ. Мы работали в Мариуполе с моря, они — с берега, поддерживали друг друга»,— рассказал командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктор Кочемазов.

Олегу Шипицину присвоено звание Героя России.

Андрей Ульченко

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