Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дептранс: Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 80 секунд

Москва первой в мире сократила интервал движения поездов в метрополитене до 80 сек., такой интервал был зафиксирован на Кольцевой линии, сообщил столичный дептранс. Это не первый рекорд Москвы, в 2019 году она первой в мире уменьшила интервал движения поездов метро до 90 сек.

На Кольцевой линии столичного метрополитена, благодаря новой автоматике движения, поезда сменяли друг друга на станциях быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина. Этого удалось достичь благодаря тому, что на обоих путях курсировало до 45 поездов.

Теперь в пиковые часы время ожидания поездов в метрополитене уменьшилось на 6–10 сек., а в вагонах стало свободнее благодаря 2,5 тыс. дополнительных мест, сообщает дептранс.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...