Дептранс: Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 80 секунд

Москва первой в мире сократила интервал движения поездов в метрополитене до 80 сек., такой интервал был зафиксирован на Кольцевой линии, сообщил столичный дептранс. Это не первый рекорд Москвы, в 2019 году она первой в мире уменьшила интервал движения поездов метро до 90 сек.

На Кольцевой линии столичного метрополитена, благодаря новой автоматике движения, поезда сменяли друг друга на станциях быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина. Этого удалось достичь благодаря тому, что на обоих путях курсировало до 45 поездов.

Теперь в пиковые часы время ожидания поездов в метрополитене уменьшилось на 6–10 сек., а в вагонах стало свободнее благодаря 2,5 тыс. дополнительных мест, сообщает дептранс.

Мария Федотова