В Нижнем Тагиле началось строительство пятой очереди ТРЦ DEPO

В районе Свердловского шоссе в Нижнем Тагиле началось возведение пятой очереди ТРЦ DEPO, сообщил мэр Владислав Пинаев. Здание нового гипермаркета будет достроен до конца текущего года, а в декабре 2024 года строители воздвигнут еще один корпус.

«Сегодня общался с руководителями компании о планах развития территории. Центр пользуется большой популярностью у жителей и гостей города, а с открытием движения по мосту через пруд трафик значительно вырос»,– отметил глава города.

ТРЦ DEPO был построен в 2015 году. Ритейл-парк расположен на территории почти 16 га вдоль Свердловского шоссе на выезде из города в сторону Екатеринбурга, на стыке Ленинского и Дзержинского районов.

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