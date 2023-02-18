ХК «Сочи» проиграл «Металлургу» в матче 64-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» в Магнитогорске уступил «Металлургу» в рамках 64-го тура КХЛ. Матч закончился победой хозяев со счетом 4:2.

На четвертой минуте сочинцы смогли открыть счет после точного броска нападающего Егора Бабенко. На 25-й минуте нападающий «Сочи» Артем Николаев стал автором второй заброшенной шайбы в ворота хозяев. На 34-й минуте «Металлургу» удалось отквитать одну шайбу благодаря голу Семена Кошелева.

Концовка матча осталась за хозяевами. На 51-й минуте «Металлург» сначала сравнял счет, когда отличился Григорий Дронов. А через три минуты Никита Коростелев забил третью шайбу в ворота сочинцев. За две секунды до конца третьего периода канадский нападающий «Металлурга» Брендэн Лайпсик забросил шайбу в пустые ворота гостей и установил окончательный счет. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:4.

После 64 матчей сочинцы занимают 11-е место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет 20 февраля в Нижнекамске против «Нефтехимика».

Евгений Леонтьев

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