Михаил Евраев встретился с Татьяной Голиковой

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова обсудила с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым вопросы по развитию социальной инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Регион заручился поддержкой госпожи Голиковой в вопросе строительства нового корпуса психиатрической больницы в Ярославле на 440 коек. Здание планируется построить на месте аварийного и расселенного старого женского корпуса и бывшего пищеблока, сообщили в департаменте здравоохранения.

По словам главы региона, Ярославская область претендует на федеральное финансирование строительства школ в поселке Красный Бор и на улице Батова в Брагино, детской поликлиники в Рыбинске и взрослой в Красном Бору.

Как сообщили в правительстве, в Красном Бору проживают 950 детей в возрасте от 7 до 18 лет, 80% школьников вынуждены ездить в школы Ярославля. Более 220 детей из Красного Бора и близлежащих населенных пунктов обучаются во вторую смену в трех общеобразовательных школах. Правительство планирует построить в Красном Бору школу на 1100 мест, что обеспечит детям образовательный процесс и сократит число школьников, обучающихся во вторую смену.

Проблема перегруженности возникает и в городских школах. Во вторую смену в Ярославле занимаются более 14 тыс. детей, из них 30% проживают в Дзержинском районе. С учетом острого дефицита учебных мест правительство области хочет построить на улице Батова школу на 1100 мест. и рассчитывает на федеральную помощь.

Кроме этого, поселок Красный Бор нуждается в строительстве взрослой поликлиники. Красный Бор относится к Заволжскому поселению, численность которого составляет 29,5 тыс. человек. Новая взрослая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений. В этом году начнется ее проектирование на средства областного бюджета. Детскую поликлинику ярославское правительство планирует возвести в Рыбинске, для этого проектно-сметная документация уже разработана. Она будет рассчитана на 300 посещений в смену.

Алла Чижова