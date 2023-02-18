«Аншлаги сейчас практически на всех мероприятиях»

На этой неделе в Сочи стартовал Зимний фестиваль искусств. Мероприятие называют одним из главных событий сезона для российских классических музыкантов и артистов. Нынешний фестиваль под руководством дирижера Юрия Башмета стал шестнадцатым по счету. На этот раз в программе несколько спектаклей, выступление оркестров Теодора Курентзиса и немца Юстуса Франца, а также джазовая и этническая музыка, на сцене выступят в том числе индийские коллективы. На что следует обратить особое внимание гостям фестиваля? Чем примечательна программа нынешнего года? Об этом из Сочи рассказал арт-обозревать “Ъ FM” Дмитрий Буткевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

— Фестиваль начался буквально только что. Он посвящен 70-летию маэстро Юрия Башмета. Все сложилось очень удачно, поэтому некоторые события приурочены именно этому празднику. Гала-концерт, который прошел 16 февраля, был составлен Юрием Башметом для себя лично и представлял собой микс из современных композиций и классики. Это было очень любопытно. В Сочи практически на всех мероприятиях башметовского фестиваля сейчас аншлаги, полный зал. Через несколько часов ожидается выступление Ильдара Абдразакова — нашего всемирно известного баса. Он исполнит программу, посвященную Федору Шаляпину — другому нашему знаменитому басу в 2023 году исполняется 150 лет. Ильдар Абдразаков споет арии, песенки и ариозо из его репертуара. Буквально пару месяцев назад он выступал в «Ла Скала» на премьере «Бориса Годунова» и пел там ту самую арию, которой 100 лет назад прославился Федор Иванович Шаляпин. Выступление Ильдара Абдразакова это, конечно, потрясающее событие. Сейчас артисты имеют возможность гастролировать по России и достаточно часто это делают. Раньше их было трудно сюда зазвать, так как график у них составляется на несколько лет вперед.

Билеты на Зимний фестиваль искусств стоят от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. В продаже их нет на большинство предстоящих спектаклей. Мы специально смотрели, скажем, 23 февраля будет «Евгений Онегин», это симфоническая драматическая пьеса, как это часто бывает у Юрия Башмета, ведь он легко очень миксует разные жанры. Читать на сцене произведения Александра Пушкина будут Елизавета Боярская, Евгений Миронов. Все билеты распроданы. Уверен, что будет аншлаг, местная публика легко ходит на такой формат. Кого-то уже даже в лицо узнаю, я часто здесь бываю. В Сочи классические музыкальные концерты очень востребованы.

А если говорить о еще каких-то таких ожидаемых событиях мирового масштаба, то это 22 февраля, когда сюда впервые приедет Теодор Курентзис со своим оркестром musicAeterna. Тео впервые будет выступать на Зимнем фестивале Юрия Башмета. И это, конечно, событие тоже совершенно уникальное, поскольку все концерты Теодора Курентзиса всегда вызывают безумный ажиотаж, причем как у ценителей классической музыки, классического дирижирования, так и просто у любителей, поскольку смотреть на него, на то, как он ведет себя на сцене, одно удовольствие.

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