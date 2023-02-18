«Юридическая проверка недвижимости станет более сложной и дорогой»

С 1 марта 2023 года изменятся правила выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Теперь узнать личные данные собственника недвижимости может только ограниченный круг лиц, в том числе супруги, наследники, кадастровые инженеры и нотариусы. Третьи лица могут получить данные из реестра только с согласия собственника объекта. О том, как нововведение отразится на рынке недвижимости, «Ъ-Кубань» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.
Роман Домащенко
«Запрет на предоставление сведений имеет больше отрицательных, нежели положительных сторон. По мнению законодателя, поправки смогут защитить собственников недвижимости от мошенничества с объектами, например, не позволят злоумышленникам подделать регистрационные документы, а также заключать фиктивные сделки. С другой стороны, ограничения на получение сведений о правообладателях сделает юридическую проверку недвижимости более сложной и дорогой, что, по моему мнению, негативно скажется на рынке недвижимости.
Теперь для того, чтобы оценить риски при проведении сделки, необходимо: оценить ограничения и обременения недвижимости, проверить продавца, например, на наличие признаков банкротства. Возникнут дополнительные финансовые траты на обновление выписок из ЕГРН, услуги нотариуса, даже если стороны и не планировали нотариально удостоверять сделку.
Вопреки доводам законодателя о защите граждан от мошенничества с недвижимостью, полагаю, наоборот, возрастет число недействительных сделок, поскольку далеко не все граждане станут тратить дополнительные и деньги, и время на проверку объекта недвижимости и продавца (например, на предмет банкротства).
Что же касается разрабатываемого властями сервиса для проверки данных, указанных в выписке из ЕГРН*, то на данный момент сложно судить о его влиянии на сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости. Как о сильных, так и о слабых сторонах сервиса можно будить говорить после запуска сервиса в работу и пользования им как минимум в течение нескольких месяцев, а лучше года».
* Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из ЕГРН перед сделками с помощью QR-кода.
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