«Юридическая проверка недвижимости станет более сложной и дорогой»

С 1 марта 2023 года изменятся правила выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Теперь узнать личные данные собственника недвижимости может только ограниченный круг лиц, в том числе супруги, наследники, кадастровые инженеры и нотариусы. Третьи лица могут получить данные из реестра только с согласия собственника объекта. О том, как нововведение отразится на рынке недвижимости, «Ъ-Кубань» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Домащенко

Роман Домащенко



«Запрет на предоставление сведений имеет больше отрицательных, нежели положительных сторон. По мнению законодателя, поправки смогут защитить собственников недвижимости от мошенничества с объектами, например, не позволят злоумышленникам подделать регистрационные документы, а также заключать фиктивные сделки. С другой стороны, ограничения на получение сведений о правообладателях сделает юридическую проверку недвижимости более сложной и дорогой, что, по моему мнению, негативно скажется на рынке недвижимости.

Теперь для того, чтобы оценить риски при проведении сделки, необходимо: оценить ограничения и обременения недвижимости, проверить продавца, например, на наличие признаков банкротства. Возникнут дополнительные финансовые траты на обновление выписок из ЕГРН, услуги нотариуса, даже если стороны и не планировали нотариально удостоверять сделку.

Вопреки доводам законодателя о защите граждан от мошенничества с недвижимостью, полагаю, наоборот, возрастет число недействительных сделок, поскольку далеко не все граждане станут тратить дополнительные и деньги, и время на проверку объекта недвижимости и продавца (например, на предмет банкротства).

Что же касается разрабатываемого властями сервиса для проверки данных, указанных в выписке из ЕГРН*, то на данный момент сложно судить о его влиянии на сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости. Как о сильных, так и о слабых сторонах сервиса можно будить говорить после запуска сервиса в работу и пользования им как минимум в течение нескольких месяцев, а лучше года».

* Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из ЕГРН перед сделками с помощью QR-кода.

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