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В Кургане планируют запустить второй завод по производству вездеходов

В 2023 году в Кургане планируют открыть еще один завод по производству арктических вездеходов «Бурлак». Новая площадка позволит увеличить изготовление машин в 10 раз – с трех до 30 в месяц, сообщает правительство Курганской области.

Сейчас ООО «Вездеходы „Бурлак“» ведут работы по созданию новой производственной площадки. Серийное производство уникального транспорта находится только в Кургане. Правительство региона поддержало предприятие в части компенсации первоначального взноса при покупке оборудования по лизингу, а также отдельные проекты по кластерам и технопарку.

В начале следующей недели два вездехода «Бурлак» отправятся в экспедицию «Север рядом. Якутскими тропами». Поездка запланирована совместно с Россоюзспасом и МЧС России. Команда из 11 человек одиннадцати человек преодолеет расстояние более 1 тыс. км, по пути доставляя продовольствие и другие полезные грузы в удаленные населенные пункты Якутии. Также во время экспедиции планируется протестировать новые радиостанции отечественной разработки.

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