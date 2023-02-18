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Пожар произошел в торговом комплексе на северо-западе Челябинска

В Челябинске произошел пожар в торговом-комплексе «Карнавал». Из здания эвакуировались 200 человек, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области в своем telegram-канале.

Возгорание началось днем 18 февраля в торговом комплексе, расположенном на улице Молодогвардейцев. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место после сработки автоматической пожарной сигнализации. На момент прибытия пожарных из окон второго этажа шел дым. Очаг обнаружили в отделе детской мебели, горение ликвидировали за несколько минут. В торговом комплексе сработала автоматическая система сплинклерного пожаротушения. Около 200 человек самостоятельно из здания эвакуировались. Пострадавших нет.

На место происшествия направили испытательную пожарную лабораторию для установления причины возгорания.

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