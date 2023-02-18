Полиция задержала 13 подростков в ходе рейда на Уралмаше

Вечером в пятницу, 17 февраля, полиция Екатеринбурга провела рейдовые мероприятия по поиску подростков, находящихся на улице в ночное время без взрослых. В пресс-службе городского УМВД рассказали, что рейд проходил на улицах, в торговых центрах, компьютерных клубах на Уралмаше.

По итогу в дежурную часть территориального ОВД было доставлено 13 подростков, пятерым из которых было меньше 16 лет. В комиссию по делам несовершеннолетних полицией будут направлены материалы в отношении родителей подростков, отпустивших их из дома в комендантский час.

Кроме того, в результате рейда было составлено три административных протокола. Так, в отношении одной матери возбуждено дело о ненадлежащем исполнение родительских обязанностей. На одного подростка составили протокол за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а другая девочка задержана и привлечена к административной ответственности за мелкое хищение.

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