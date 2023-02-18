Медвёдовский мясокомбинат увеличит выпуск продукции почти на 50 %

ООО «ММК» к концу 2023 года планирует нарастить объемы производства до 260 тонн в месяц. Об этом журналистам сообщила генеральный директор ООО «ММК» Виктория Сербат.



По словам главы компании, после реконструкции завод начал производство летом 2022 года, выпустив в ноябре около 100 тонн продукции под брендом «Медвёдовские традиции». В декабре объем производства достиг 176 тонн (порядка семи тонн в сутки).

«К концу года хотим увеличить объемы более чем на 80 тонн в месяц. При реконструкции завода мы полностью восстановили старые камеры, и еще есть большие площади, которые мы будем развивать. Когда мы сюда зашли, не было практически ничего — ни инфраструктуры, ни вентиляции, ни ремонта. Мы довели это все до надлежащего санитарного состояния, провели коммуникации, ремонты и прокладку трубопроводов для того, чтобы завод в дальнейшем мог продолжать расширяться уже только за счет приобретения дополнительного технологического оборудования», — рассказала Виктория Сербат. Она также отметила, что в производстве используется только свежее мясо с собственных ферм «Агрокомплекса» им. Н.И.Ткачёва, которое поставляется на завод ежедневно.

Медвёдовский мясокомбинат производит сырокопченые и варено-копченые колбасные изделия. Ассортимент включает 56 наименований. Виктория Сербат сообщила, что весной будет расширен ассортимент премиум-колбас и снековой группы.

ООО «ММК» — преемник Медвёдовского мясокомбината, история которого началась в 1962 году. В 2015 году мясокомбинат был остановлен, а в 2017 году преобразован в ООО «ММК». В 2021 году компания вошла в состав «Агрокомплекса». Агрохолдинг инвестировал в проект новой перерабатывающей площадки и ее инфраструктуры более 900 млн руб.

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